الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسنظم برنامج التواصل مع علماء اليمن بمقر البرنامج بالعاصمة الرياض اليوم، ندوة بعنوان: "يوم عاشوراء بين الحقيقة التاريخية والانحرافات الحوثية".وناقشت الندوة حقيقة الأهداف الحوثية من إقامة البكائيات في عاشوراء وسبل مواجهة الخرافة الحوثية التي تتدرع بالاحتفالات الطائفية، لتبكي زيفاً وبهتانًا الحسين.وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي الإيراني، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل استعادة كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.// انتهى //15:25ت م0110