الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واستمكّن فريق طبي بمستشفى أملج العام من إنقاذ مصاب بكسر مضاعف وتهتك بالعضلات والأنسجة الرخوة بالساعد واليد اليسرى معرضة للبتر.وقد تم إجراء عملية تنظيف للجروح وإنقاذ للطرف عبر عمل شق جلدي كما تم تثبيت الكسور المضاعفة بجهاز تثبيت خارجي وإعادة جزئية العظام المكسورة بالساعد واليد وكذلك تثبيت كسور اليد بواسطة إبر لتنظيف الجروح من الالتهابات كما تم إزالة الأنسجة غير الحية وإزالة جهاز التثبيت ورفع الإبر وإغلاق كامل الأنسجة الجلدية بنجاح.// انتهى //15:25ت م0111