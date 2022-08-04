الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسقدم صندوق الوقف الصحي دعمًا ماليًا لجمعية الوفاء للرعاية الصحية بغرض شراء مستلزمات وأجهزة طبية لخدمة الفئات الأشد احتياجًا، وذلك ضمن برنامج المنح الذي يقدمه الصندوق للجمعيات الصحية الأهلية.وبناءً على الاتفاقية المبرمة بين صندوق الوقف الصحي وجمعية الوفاء الصحية تقوم الجمعية بتوجيه الدعم لشراء الأسرة الطبية، وأجهزة وإسطوانات توليد الأكسجين، وأجهزة قياس مستوى السكري وضغط الدم، والكراسي المتحركة العادية والكهربائية، بالإضافة إلى ربطات المفاصل المتنوعة، والتي يستفيد منها المرضى المحتاجون في محافظة المجمعة والمراكز التابعة لها.ويهدف الصندوق من خلال دعم جمعية الوفاء الصحية إلى تيسير سبل الرعاية الصحية المنزلية للأسر الأشد احتياجًا، وتخفيف أعبائهم المالية إدراكًا لأهمية تمكين الجمعيات الصحية الأهلية الناشئة ودورها الفاعل في التنمية الصحية المستدامة منطلقًا من مرتكزاته الثلاثة والمتمثلة في سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.// انتهى //15:26ت م0112