الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة مزادين علنيين للمنقولات بمدينة الرياض، خلال اليوم السادس والتاسع من شهر أغسطس من عام 2022م، وذلك تزامنًا مع موسم ومهرجان التمور الذي يقام في أنحاء المملكة.وستعرض المزادات محصولات أكثر 24 ألف نخلة من مختلف أنواع التمور تزيد عن 19 نوعًا، مثل: "تمور خلاص والصقعي والسكري ونبوت السيف ونبوت السلطان والمجدول"، وبكميات تجارية.وتبدأ المزادات بتمور مزرعة الحاير لعرض محصولات التمور لأكثر من 12500 نخلة، الذي يقام حضوريًا في مزرعة الحاير، ومزاد تمور مزرعة طريق الخرج الذي يعرض محصولات أكثر من 11600 نخلة ويقام حضوريًا بالمزرعة.ولمعرفة التفاصيل يمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط https://infath.sa/auctions .// انتهى //15:32ت م0113