اجتماعي / جمعية "مساعي" تختتم فعاليات برنامج "تنمية المشاريع"
الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/08/04 م واس
الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس
اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم، المرحلة الأخيرة من برنامج " تنمية المشاريع "، الذي يهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع المتعثرة من قيادة المشروع بالشكل الصحيح.
وتضمن البرنامج الذي متدت فعالياته 9 أشهر، أربعة مراحل أولاً، مسح المشاريع المتعثرة ودراسة الاحتياج، وإعداد ورش عمل تدريبية لمساعدة المشتركات، وتحليل النتائج بناء على معطيات اللقاء وفرز المشتركات، إلى جانب عقد الجلسات الاستشارية - الفردية - لكل مشتركة.
وتحرص "مساعي" على تحقيق المخرجات بجودة عالية وبشكل صحيح، حيث بلغ عدد المشاريع المتقدمة للبرنامج 29 مشروعاً، فيما بلغت عدد ورش العمل المنفذة 7 ورش عمل تدريبية، وسُجلت براءتا اختراع لمشتركتين من البرنامج.
يأتي هذا المشروع انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الجمعية، وتفعيلاً لدورها في تمكين المرأة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
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15:33ت م
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