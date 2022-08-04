الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم، المرحلة الأخيرة من برنامج " تنمية المشاريع "، الذي يهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع المتعثرة من قيادة المشروع بالشكل الصحيح.وتضمن البرنامج الذي متدت فعالياته 9 أشهر، أربعة مراحل أولاً، مسح المشاريع المتعثرة ودراسة الاحتياج، وإعداد ورش عمل تدريبية لمساعدة المشتركات، وتحليل النتائج بناء على معطيات اللقاء وفرز المشتركات، إلى جانب عقد الجلسات الاستشارية - الفردية - لكل مشتركة.وتحرص "مساعي" على تحقيق المخرجات بجودة عالية وبشكل صحيح، حيث بلغ عدد المشاريع المتقدمة للبرنامج 29 مشروعاً، فيما بلغت عدد ورش العمل المنفذة 7 ورش عمل تدريبية، وسُجلت براءتا اختراع لمشتركتين من البرنامج.يأتي هذا المشروع انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الجمعية، وتفعيلاً لدورها في تمكين المرأة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:33ت م0114