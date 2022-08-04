المنامة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,900.31 نقطة بارتفاع وقدره 3.88 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 662.58 نقطة بارتفاع وقدره 0.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليوناً و690 ألفاً و882 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 397 ألفاً و731 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 54 صفقة.// انتهى //15:35ت م0115