الأحساء 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي النمر، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة .واستمع سموه لشرح عن أنشطة الاتحاد وخططه وبرامجه في استضافة البطولات الإقليمية والدولية في ظل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الرياضي في المملكة، مؤكداً سموه أهمية دور الاتحاد السعودي لكرة اليد بدعم الأندية الرياضية في المحافظة وتقديم جميع الاحتياجات لبروز كرة اليد في أندية الأحساء .من جهته أعرب النمر عن شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ودعمه للنشاط الرياضي في المحافظة.// انتهى //15:40ت م0116