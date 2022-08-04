بيروت 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع دعم الأمن الغذائي للنازحين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبعض الشخصيات في دار الإفتاء، وممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( الأوتشا )، ومدير فرع المركز في لبنان عبد الرحمن القريشي، وذلك في مقر دار الإفتاء.وسيجري خلال المشروع توزيع 65 ألف سلة غذائية على مدار 12 شهرا، وتزن الحصة الواحدة 65 كيلو غراما ليصبح إجمالي وزن الحصص أكثر من 4 آلاف طن من المواد الغذائية، يستفيد منها أكثر من 300 ألف فرد من مختلف المناطق اللبنانية.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم .// انتهى //15:40ت م0118