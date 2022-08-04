جدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس المقدم بول هنري ساندواغو داميبا، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //15:42ت م0119