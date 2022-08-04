عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/08/04 م واس
جدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس المقدم بول هنري ساندواغو داميبا، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
// انتهى //
15:42ت م
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