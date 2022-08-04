جدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس المقدم بول هنري ساندواغو داميبا، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //15:43ت م0121