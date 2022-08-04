عمّان 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسواصل أعضاء البرنامج التطوعي العاشر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الفعاليات التطوعية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية.وشملت الفعاليات تقديم الدورات والنشاطات في التربية الواعية لتوجيه سلوك الأطفال وحقائق عن التوحد، و مبادئ النجارة والديكور وأساسيات الكهرباء والتمديدات، بالإضافة للخدمات الطبية المتمثلة بعيادات العلاج الطبيعي و العظام والجلدية والطوارئ مع التثقيف النفسي للكوادر العاملة.وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.// انتهى //15:59ت م0123