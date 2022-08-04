الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأشاد سفير مملكة السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مُبدياً إعجابه بالإمكانات والقدرات والخبرات المكتسبة التي أسهمت في ابتكار أساليب ومبادرات تشغيلية حديثة زادت من موثوقية وكفاءة منظوماتها الإنتاجية، مما أهلها لقيادة صناعة التحلية على مستوى العالم، وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية ونقل المعارف للجهات العاملة في مجال صناعة تحلية المياه محلياً وعالمياً.جاء ذلك خلال زيارة سفير السويد لمنظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الرابعة)، التي التقى خلالها بمدير المنظومة المهندس عبد الرحمن بن عبد الله العوفي، وكبار المسؤولين والعاملين.حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين (التحلية) ومنظمات المياه السويدية للاستفادة من تجربة المملكة الرائدة في مجال صناعة تحلية المياه، خاصة إنشاء المنظومات الإنتاجية عالية الكفاءة والصديقة للبيئة.واطلع السفير خلال الجولة على عرض شامل لمنظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الرابعة) وتعَرف على (وحدة إنتاج المغنيسيوم) التي تعدّ أول منظومة تجارية في العالم تعمل باستخدام تقنية النانو لإنتاج المغنيسيوم وضخه في المياه المنتجة للمساهمة في تعزيز الصحة ورفع جودة الحياة، وذلك باستخدام تقنية الصفر رجيع ملحي التي طورتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.كما تابع عروضاً حول أحدث الابتكارات التي حققتها "التحلية" لضمان أمن الإمداد المائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والصناعية والبيئية، كما وقف على أحدث التقنيات التي أُدرجت في صناعة تحلية المياه، والحلول المبتكرة التي أبدعتها الكوادر الوطنية المؤهلة والمتميزة لتحسين الأساليب التشغيلية وزيادة الإنتاجية، خاصة في مجال خفض استهلاك الطاقة، حيث تملك منظومات (التحلية) المتنقلة الرقم القياسي العالمي بـ 2.27 كيلو وات/ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة.وفي ختام جولته أعرب سفير السويد عن إعجابه بما توصلّت إليه "التحلية" من تقدم كبير في صناعة المياه وانتهاجها النهج العلمي فضلاً عن استخدامها حلول الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن ما شاهده على أرض الواقع يُجسد نهج المملكة وقيادتها الرشيدة في توطين وتطوير صناعة التحلية، مُشدداً على حرص بلاده على تمتين سبل التواصل بما يحقق أهداف استدامة المياه والبيئة لدى الجانبين.// انتهى //16:06ت م0125