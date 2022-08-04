تونس 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأكد المؤتمر العربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في ختام أعماله اليوم، أهمية التحول الرقمي في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، وتوفير الخدمات الإلكترونية، بما يحسن الأداء ويسرع الحصول على الخدمات.كما دعا المؤتمر الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدول الأعضاء إلى الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات للجمهور، والعمل على اختصار الوقت اللازم للحصول عليها، مما يعزز ثقة المواطنين في تلك الإدارات ويدعم الصلة بين الشرطة والمجتمع، كما دعاها إلى العمل على تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، للاطلاع على أساليب تسيير العمل والاستفادة من التجارب الناجحة، وطلب من الأمانة العامة تعميم التجارب التي قدمت في المؤتمر على جميع الدول الأعضاء للاستفادة منها.واستعرض المؤتمر الذي شارك فيه مديرو إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثلوهم في الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.وناقش المؤتمر دليلًا خاصًا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، وحث الدول الأعضاء على زيادة الاهتمام باستخدام هذه الأجهزة والنظم المعلوماتية في إدارات الأحوال المدنية، والعمل على اقتناء كل جديد منها، حسب الإمكانات المتاحة، وطلب تعميم الدليل الخاص بهذه الأجهزة والنظم الذي أعدته الأمانة العامة المعني على الدول الأعضاء للاستفادة منه.كما ناقش المؤتمر تصورًا خاصًا لبطاقة هوية نموذجية، وطلب من الأمانة العامة إعداد تصور استرشادي موحد لبطاقة هوية وطنية عربية يستفاد فيه من الإيجابيات الموجودة في بطاقات الهوية العربية.// انتهى //16:13ت م0127