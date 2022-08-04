جدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساستقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمقر المندوبية في فرع وزارة الخارجية بمحافظة جدة، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي.واستعرض اللقاء جهود منظمة تنمية المرأة في مجال النهوض بالنساء وتأهيلهن وتمكينهن والحفاظ على حقوقهن في الدول الأعضاء بالمنظمة، وكذلك البرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها والارتقاء بدورها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي.يذكر أن المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي قد أجمع مؤخراً على اختيار الدكتورة أفنان الشعيبي مرشحة المملكة كمديرة تنفيذية للمنظمة، التي تعد أول منظمة دولية متخصّصة بشؤون المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، وتهدف إلى تمكين المرأة وتنميتها ورعايتها ودعمها في المجالات المتعلقة بها في الدول الأعضاء.// انتهى //16:15ت م0128