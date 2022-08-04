القاهرة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس‏ رحبت جمهورية مصر العربية بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافييّن.وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الصدد، وتطلعها إلى أن يُسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.// انتهى //16:19ت م0129