الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسإعداد: لمى السعيّد. تصوير: تركي السعيد.شَهِدَت رياضة "ريشة الطائرة" خِلَال السنوات الماضية اهتماماً ملحوظاً في عَدَدِ ممارسيها في المملكة من مُخْتَلِفِ الفئات العمرية للجنسين، حيث يحلق فهد المالكي البالغ من العمر 15 عاماً أحد اللاعبين من فئة الناشئين من المنتخب السعودي لرياضة الريشة الطائرة الذي يمثل المنتخب في بطولة غرب آسيا سنة 2021 وحَقق فيها المركز الثاني والميدالية الفضية.ورَوَى المالكي وهو أحد لاعبي النخبة في الاتحاد السعودي للريشة الطائرة لـ" واس" بداياته في هذه الرياضة، قائلاً " التزامي بالتدريب المكثف طور من أدائي بسرعة كبيرة وأهلني للمشاركة لأول مرة في البطولات المحلية لِلاتِّحَاد ببطولة دوري المنطقة الوسطى في عام 2021م وحققت المركز الثالث والميدالية البرونزية وانضممتُ بنفس السنة للمنتخب السعودي لرياضة الريشة وشاركتُ ببطولة غرب آسيا 2021 محققاً المركز الثاني والميدالية الفضية.وأكد المالكي أن طموحه القادم تحقيق الميدالية الذهبية في البطولة العربية والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بِالْإِضَافَة لِتَحْقِيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2034م.مَن جَانِبِه أوضح المدير الفني للاتحاد السعودي لريشة الطائرة عَمَّار محمد عوض أن هناك آلية لاِكْتِشاف المواهب تَبْدَأُ من البطولات المحلية ومن ثم يجري اخْتِيَار اللاعبين للمعسكرات الداخلية للاتحاد، مشيرا إلى أن هناك استقطابًا للمواهب من ذوي الأعمار الصغيرة وإعداد خطة تحمل أهداف مستقبلية والعمل على تحقيقها خلال السنوات القادمة .مما يذكر أن رياضة الريشة الطائرة تلعب بالمضرب ويُشارك بها لاعبان مُتَقَابِلَان، قد تلعب فَردي أو زوجِي ب 4 لاعبين، يَقِف اللاعبون على نصفين متقابلين من ملعب مستطيل، يضرب أَحَد اللاعبين الريشة بالمضرب لتصل فوق الشبكة وتوضع في النصف المخصص للاعب الآخر وبذلك يسجل نقطة إذا لمست الرّيشة أرضِية المَلعَب، مع العلم أن الريشة من المُمكن أن تلمس الأرضية مرة واحدة فقط قبل أن تتجاوز الشبكة وتحتاج اللعبة إلى اندفاع سريع وكثير من الجري والقفز، بالإضافة إلى ردود فعل سريعة وتناسق جيد في الحركات بين العين واليد.// انتهى //16:27ت م0130