إسلام آباد 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد سدهو اليوم بقائد قوات الدفاع المجرية الفريق رومولوسز روسزين سيندى.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر قيادة القوات الجوية في إسلام آباد سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات الجوية في باكستان والمجر، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب الفريق سيندي عن تقديره للمهنية العالية التي تتمتع بها القوات الجوية الباكستانية، مشيداً بجهودها في مجال مكافحة الإرهاب.من جانبه أكد الفريق أول طيار سدهو حرص القوات الجوية الباكستانية على تعزيز التعاون مع القوات الجوية المجرية، وتنشيط العلاقات الدفاعية بشكل أكبر بما في ذلك التدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.// انتهى //16:48ت م0131