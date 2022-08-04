القاهرة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 22.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 662.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.3 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 5.28 % ليبلغ مستوى 10043.23 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.29 % مسجلاً 1911.51 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 3.18 % لينهي التعاملات عند مستوى 2835.89 نقطة.// انتهى //16:58ت م0134