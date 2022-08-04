إنجمينا 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي، اليوم، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الذي يزور إنجمينا حاليًا.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة، إضافة إلى تناول الملفات الأمنية وقضايا الحدود.// انتهى //16:59ت م0135