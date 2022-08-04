الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسنظّمت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامجي موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بمشاركة 390 موهوبة في مقر الجامعة.ويُقام البرنامج الأكاديمي في كلية التربية, بهدف تنمية إستراتيجيات التفكير ورفع مستوى المعرفة، وتنمية الابتكار والإبداع لدى الموهوبات، وصنع بيئة محفزة تعزز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، بمشاركة 160 طالبة من الموهوبات.ويشjمل على 7 وحدات إثرائية هي: الفيزياء بين النظرية والتطبيق، تطبيقات كيميائية، العلوم الطبية والحيوية، مبادئ التصميم الهندسي، التشفير، علم التشريح ووظائف الأعضاء، التقنية الحيوية.وفي السياق ذاته عُقدت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي العالمي في كلية العلوم, بغرض تقديم حزمة نوعية مختارة من البرامج العالمية لتعليم الموهوبات في المجالات البحثية والعلمية والتقنية، وذلك بالإقامة الكاملة في الجامعة طيلة أيام البرنامج التي تمتد لعشرين يومًا من تاريخ انطلاقه، بمشاركة 230 طالبة موهوبة في مسارات علميّة متقدمة.ويتضمن البرنامج العالمي 11 وحدة إثرائية هي : العلوم الجراحية والطبية "مبتدئ"، العلوم الجراحية والطبية "متقدم"، الهندسة والتكنولوجيا الطبية الحيوية، اقتصاديات الصحة العالمية، علوم الحاسب والمستقبل الرقمي، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، المنازل الذكية وإنترنت الأشياء، علم الفضاء والصواريخ، هندسة المدن المستقبلية، الهندسة المالية، الأمن السيبراني.// انتهى //17:12ت م0137