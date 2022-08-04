الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في المقر الرئيس بالرياض اليوم، أصحاب الفضيلة القضاة خريجي الدفعة الأولى من الدبلوم العالي للعلوم القانونية - مسار القانون الإداري - وخريجي الدفعة الحادية عشرة من دبلوم القانون الإداري الخاص بقضاة ديوان المظالم.وقدّم رئيس ديوان المظالم التهنئة لقضاة الديوان من خريجي الدفعتين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتميز في حياتهم العلمية والعملية، داعياً قضاة ديوان المظالم من خريجي الدفعتين لبذل الجهد، وأن يسهم ما تلقوه من علوم خلال فترة دراستهم بما يخدم تطور العمل القضائي، وأن يكون للمعارف القانونية التي اُكتسبت مساهمتها في تعزيز قدرات كوادر ديوان المظالم القضائية بحكم اختصاصه الإداري، ومع صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وقرب افتتاح محكمة التنفيذ الإدارية، وما قد يكون لها من مردود في تجويد وإنجاز العمل في القضاء الإداري.// انتهى //17:36ت م0138