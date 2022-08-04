إسلام آباد 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم نظيره الفيتنامي بوي ثان سون على هامش الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء خارجية المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المنعقد في بنوم بنه عاصمة كمبوديا.واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين باكستان وفيتنام، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.وأعرب الوزيران عن عزمهما على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والإدارة العامة وتعزيز الاتصالات بين الشعبين.// انتهى //17:39ت م0139