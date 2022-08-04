رفحاء 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساختتمت جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل بمحافظة رفحاء أمس، دورة فن "الريزن"، بمشاركة 30 متدربة، وذلك ضمن برامج "صيفي مهارة".وأوضحت الجمعية أن الدورة هدفت لإكساب الفتيات مهارات فن "الريزن" وتمكنهن من تعلم هذا الفن, وتنشيط قدراتهن المهنية، واستثمار الطاقات الإبداعية, مؤكدةً أنها تعمل باستمرار على إقامة مثل هذه الدورات من أجل بناء قدرات الشباب والفتيات بمهارات علمية وعملية تمكنهم من صنع فرص عمل مناسبة لهم.يذكر أن فن "الريزن" يتكون من عنصرين أحدهما مادة الريزن السائلة وسائل آخر مقوي، يحدث تفاعلًا كيميائيًا بينهما عن طريق خلط المكونين بحيث يتحول الريزن السائل تدريجيًا إلى بلاستيك صلب، ويدخل استخدامها في كثير من مجالات الحياة اليومية مثل: "صناعة أدوات المطبخ، وتشكيل الأرضيات والطاولات, والصور, والمجوهرات, والمنحوتات الفنية, وغيرها".// انتهى //17:39ت م0140