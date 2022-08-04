لندن 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم رفع سعر الفائدة الرسمي للمرة السادسة على التوالي من 1.25% إلى 1.75%.وتأتي الخطوة في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، وللحفاظ على معدلات النمو والتوظيف في إطار الهدف المحدد.وحذّر البنك في بيان بهذا الخصوص من أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس مستوى التضخم في البلاد قد يرتفع أكثر من المتوقع خلال الأشهر القادمة، حيث يتوقع أن يصعد من 9.4 % في يونيو إلى ما يزيد قليلاً عن 13 % في الربع الرابع من عام 2022، كما من الممكن أن يظل مرتفعًا معظم 2023.// انتهى //17:42ت م0141