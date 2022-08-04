واشنطن 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم في كمبوديا، بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الآسيان.وناقش الجانبان الآثار العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة والأمن الغذائي، وأهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم.// انتهى //17:44ت م0143