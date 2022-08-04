إسلام آباد 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساتفقت باكستان واليابان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية.جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي على هامش الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في كمبوديا.واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:48ت م0144