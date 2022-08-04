واشنطن 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في كمبوديا، بوزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وذلك على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعدام الأمن الغذائي.كما ناقشا الأزمة الاقتصادية في سريلانكا، وسبل تعزيز المساءلة عن النظام البورمي، إلى جانب بحث الجهود المشتركة لتعزيز الحرية، والانفتاح، والأمن، والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.// انتهى //18:15ت م0147