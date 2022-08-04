طرابلس 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسالتقت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس، بالقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زنينغا، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.وأفادت مصادر بوزارة الخارجية الليبية وفق وكالة الأنباء الليبية أن المسؤول الأممي جدد التزام البعثة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة يقودها الليبيون ويملكون زمامها لبناء السلام؛ لضمان إجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه؛ لتعزيز الاستقرار والازدهار في كل ربوع البلاد .على جانب آخر، رحب القائم بالأعمال بالجهود الإيجابية المبذولة التي أدت إلى رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من الموانئ الليبية، ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.// انتهى //18:20ت م0148