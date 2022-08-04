جدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسانطلق اليوم معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، وذلك لأكثر من 60 لاعبًا من مختلف الأندية، تحت إشراف المدير الفني للبرنامج "الكرواتي" روميو جوزاك. واختار الجهاز الفني اللاعبين المشاركين في المعسكر خلال المدة الماضية، بالإضافة إلى كشافي البرنامج المتابعين لدوري الناشئين ودوري الشباب المحليين بالتعاون مع مدربي الأندية.وتقرر أن يقف مدربو البرنامج على مستويات اللاعبين من خلال التدريبات والمناورات الفنية للتأكد من قدراتهم؛وذلك من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستلتحق بالبرنامج الذي يقام في مدينة سالو الإسبانية.يذكر أن البرنامج شهد منذ بدايته احتراف 17 لاعباً في عدد من الدوريات الأوروبية، بعض منهم على سبيل الإعارة وبعضهم الآخر بالانتقال النهائي.// انتهى //18:47ت م0150