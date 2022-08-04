بريدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأشاد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني بمشاريع أمانة منطقة القصيم والأعمال المتميزة التي تقدم في عدد من الاتجاهات.جاء ذلك بعد زيارة ميدانية اليوم لعدد من المشاريع التنموية والخدمية ومشاريع البنى التحتية وأعمال معالجة التشوهات البصرية التي تعمل على تنفيذها أمانة منطقة القصيم.وبدأ جولته الميدانية، يرافقه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، بالإطلاع على مشاريع تصريف السيول بمدينة بريدة الواقعة تحت التنفيذ بتقنية الثقب الأفقي، وزيارة ميدانية لمشروع سوق الحائط ومشروع القرية التراثية ومشروع سوق الخضار والفواكه، ومشروع تطوير مركز الملك خالد الحضاري، وزيارة مهرجان بريدة للتمور.واطلع خلال زيارة لمبنى الأمانة على عدد من المخرجات في أعمال تقنية المعلومات وبرنامج تطوير المواهب والأمن السيبراني والميزانية.واختتمت الزيارة باجتماع لمعاليه مع قيادات أمانة منطقة القصيم ورؤساء بلديات المنطقة، استُعرِضت خلاله آخر تحديثات معالجة التشوهات البصرية بمنطقة القصيم ومبادرات تحسين المشهد الحضري.// انتهى //18:48ت م0151