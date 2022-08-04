طرابلس 06 محرم 1443هـ الموافق 04 أغسطس 2022م واسدعت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز جميع القادة السياسيين في ليبيا إلى الاتفاق على مسار واضح للانتخابات لتحقيق إرادة الشعب الليبي.وقالت "دياز" في بيان لها، وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم: "إن القرار الجديد بتفويض بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا الذي تم تبنيه مؤخّراً كشف عدداً من الرسائل المهمة، بما في ذلك حاجة الأطراف الليبية للاتفاق على مسار للانتخابات".وشددت المسؤولة البريطانية على أن بلادها ستواصل دعمها الكامل لتلبية إرادة الشعب الليبي، والعمل على تحقيق هذا الهدف.// انتهى //19:00ت م0152