انجامينا 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واستسلم الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي أتنو رسالة خطية من نظيره التوغولي فور ياسنغبي ياديما، تتعلق بمختلف أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيره، لا سيما على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك عملية الحوار الوطني الشامل في تشاد.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد بأن وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي سلم هذه الرسالة للرئيس التشادي خلال استقبال له بالعاصمة إنجامينا.// انتهى //19:11ت م0154