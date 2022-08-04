الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعودية هشام الفوراتي، للاطلاع على المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في تونس.واطلع السفير على نشاط الصندوق التنموي في الجمهورية التونسية الشقيقة، ومناقشة الموضوعات التي تختص بسير أعمال المشروعات والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في تونس.وثمّن الفوراتي جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وإسهاماته ودعمه للمشروعات الإنمائية في تونس عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة، والمنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة؛ وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن حكومة المملكة قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية (30) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (28) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بالإضافة إلى (4) منح كريمة، وذلك في قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والصحة والطاقة والبنية التحتية والتنمية الريفية في تونس.// انتهى //19:18ت م0156