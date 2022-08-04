الرباط 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدماً بنسبة 0.25%، مسجلاً 11.862,22 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.34% ليستقر عند 960,07 نقطة. كما زاد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.7% مسجلاً 891,74 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 46,66 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 616,64 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:00ت م0158