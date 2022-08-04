الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسوقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة "ألستوم"، المتخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي، بحضور وكيل الوزارة فهد النعيم، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتوطين صناعة وصيانة القطارات، إضافةً إلى إنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة.وتهدف المذكرة إلى استكشاف مستقبل النقل المستدام في المملكة العربية السعودية وتحديد الفرص الاستثمارية في قطاع النقل العام المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية، وتقنيات النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.يذكر أن المملكة ملتزمة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060، لتصبح ثاني دولة في المنطقة تفعل ذلك، الذي تسهم البنية التحتية للتنقل المستدام، مثل النقل بالسكك الحديدية، دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.// انتهى //20:23ت م0160