الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسعقد مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية اليوم اجتماعه الخامس والعشرين، برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.وفي مستهل الاجتماع أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة عبر الإسهام الفعّال في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تفعيل التنظيم الجديد للهيئة وما أُنجِزَ من أعمال خلال المدة الماضية، إضافة لاستعراض أرقام أداء الصادرات غير النفطية من بداية العام 2022م، حتى الربع الثاني من العام ذاته، وعرض حالة عدد من المشاريع القائمة، إضافة لمناقشة أبرز توصيات الاجتماع السابق للمجلس وأبرز المستجدات حولها، إضافةً إلى جدول أعماله للمدة القادمة.// انتهى //20:28ت م0162