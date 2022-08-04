عام / أمطار على منطقة الباحة
الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/08/04 م واس
الباحة 06 محرم 8 1444هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م
شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بزخات من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة, وغامد الزناد , والحجرة ,والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , ومنتزه الأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة ,سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها وادي مشنية , وكرا ، وإرتوتْ الأرضُ .
جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .
// انتهى //
20:40ت م
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