الباحة 06 محرم 8 1444هـ الموافق 01 أغسطس 2022 مشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بزخات من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة, وغامد الزناد , والحجرة ,والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , ومنتزه الأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة ,سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها وادي مشنية , وكرا ، وإرتوتْ الأرضُ .جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .// انتهى //20:40ت م0163