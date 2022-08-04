الأحساء 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة العثمان عبدالمحسن بن محمد العثمان.وأكد سموه أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بما يحقق صالح التنمية والبناء والتطور في جوانب الحياة كافة، في ظل الدعم غير المحدود من قبل الدولة الرشيدة - أيدها الله -.من جانبه قدّم العثمان شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته السديدة بما يخدم القطاع الخاص.// انتهى //20:42ت م0164