اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/08/04 م واس
الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس
أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.15.
اليورو 0.97.
الجنيه الإسترليني 0.82.
اليوان الصيني 6.74.
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:
الذهب 1807.6 دولارات أمريكية للأوقية.
الفضة 20.135 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 924.6 دولارا للأوقية.
البلاديوم 2079.01 دولارا للأوقية.
وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:
برنت 93.67 دولارا أمريكي.
نايمكس خفيف 88 دولارا.
نفط الغاز 979.75 دولارا.
الغاز الطبيعي 8.163 دولارات.
غاز البروبان 5376 دولارا.
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