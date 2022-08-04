الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.15.اليورو 0.97.الجنيه الإسترليني 0.82.اليوان الصيني 6.74.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:الذهب 1807.6 دولارات أمريكية للأوقية.الفضة 20.135 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 924.6 دولارا للأوقية.البلاديوم 2079.01 دولارا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:برنت 93.67 دولارا أمريكي.نايمكس خفيف 88 دولارا.نفط الغاز 979.75 دولارا.الغاز الطبيعي 8.163 دولارات.غاز البروبان 5376 دولارا.// انتهى //20:42ت م0165