الرباط 6 محرم 1444 هـ الموافق 4 أغسطس 2022 م واسبحث مستشار المدير العام للإيسيسكو لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور عمر حلي، افتراضياً اليوم، مع المسؤول الأول للعمليات في مؤسسة الفضاء الأمريكية شيلي برونزويك، مجال إطلاق تكوينات للطلاب حول ريادة الأعمال في المجالات التقنية، وآليات التعاون في المجالات المتعلقة بعلوم الفضاء.وتطرق الجانبان إلى بناء تصور شامل يضمن تواصلاً بين الجامعات المنضوية في اتحاد جامعات العالم الإسلامي، بهدف إنجاح وتعزيز شراكة مثمرة بعيدة المدى مع مؤسسة الفضاء الأمريكية.//انتهى//20:51ت م0166