تبوك 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، اليوم الدورة الدولية الأولى للإنقاذ والسلامة المائية لفئة السيدات في منطقة تبوك، التي أقيمت على مدى ستة أيام.وأوضح الأمين العام للاتحاد يوسف بشير أن هذه الدورة التي شارك بها 14 متدربة بواقع 50 ساعة تدريبية ، تأتي سعياً من الاتحاد لنشر ثقافة الانقاذ والسلامة المائية، بين أبناء وبنات المملكة، مشيراً إلى أن هذه الدورة هي بداية لدورات فنية تخصصية قادمة لفئة الرجال وأخرى للسيدات، ستُنظم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة القادمة.// انتهى //22:46ت م0173