عام / اختتام الدورة الدولية الأولى للإنقاذ والسلامة المائية لفئة السيدات بتبوك
الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/08/04 م واس
تبوك 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس
اختتم الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، اليوم الدورة الدولية الأولى للإنقاذ والسلامة المائية لفئة السيدات في منطقة تبوك، التي أقيمت على مدى ستة أيام.
وأوضح الأمين العام للاتحاد يوسف بشير أن هذه الدورة التي شارك بها 14 متدربة بواقع 50 ساعة تدريبية ، تأتي سعياً من الاتحاد لنشر ثقافة الانقاذ والسلامة المائية، بين أبناء وبنات المملكة، مشيراً إلى أن هذه الدورة هي بداية لدورات فنية تخصصية قادمة لفئة الرجال وأخرى للسيدات، ستُنظم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة القادمة.
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22:46ت م
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