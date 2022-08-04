أبها 06 محرم,1444 هـ الموافق 04 أغسطس,2022 م واساختتمتْ - مساء اليوم- فعالياتُ مهرجانِ العنب والفواكه الموسمية في نسخته الثالث،الذي نظَّمَهُ فرعُ وزارةِ البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ممثلًا في "وحدة الماوين" بمركز بلَّحمر شمال مدينة أبها.وشاركَ في المهرجان - الذي استمرَّ أربعةَ أيام-35 مزارعاً؛بهدف تسويق منتجاتهم الزراعية المحلية التي تشتهرُ بها منطقةُ عسير،حيث استعرضوا منتجاتِ مزارعهم الخاصة مثل العنب بأنواعه والرمان والخوخ والتين والفركس والتوت؛مما يوفر مردوداً سياحياً واقتصادياً على المنطقة.كما شاركَ في تنظيم فعاليات المهرجان عَدَدٌ من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية منها: إمارة منطقة عسير،وهيئة التطوير والأمانة ممثلةً في بلدية بلَّحمر، والشرطة، ومجلس الجمعيات التعاونية ممثلاً بالجمعية التعاونية الزراعية بالماوين.ويأتي مهرجانُ العنب والفواكه الموسمية هذا العام بالتزامن مع مهرجان صيف أبها 2022م،الذي يُحَقِّقُ عائداتٍ اقتصاديةً متنوعةً تنعكسُ على شرائح المجتمع كافة، فيما جاءَت إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات في سياق توجُّه القيادة الحكيمة ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة؛لتشجيع المزارع السعودي، وتسويق منتجاته، والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية، وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة.جدير بالذكر أنَّ منطقةَ عسير تحتضنُ ما يزيدُ عن 500 مزرعةِ عنبٍ مُوَزَّعَةٍ على مختلف قرى المنطقة، وتنتجُ سنوياً ما يزيدُ عن ألف طنٍّ من أجود أنواع العنب،الذي يعدُّ رافداً اقتصادياً مهمّاً للعديد من المزارعين.// انتهى //23:26ت م0175