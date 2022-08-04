نيويورك 6 محرم 1444 هـ الموافق 4 أغسطس 2022 م واسسَجَّلَتْ مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلقَ مؤشرُ ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 3.23 نقاط بنسبة 0.08% إلى 4151.94 نقطةً, وانخفضَ المؤشر داو جونز الصناعي 85.68 نقطةً بنسبة 0.26% إلى 32726.82 نقطة.وسَجَّلَ المؤشرُ ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 52.42 نقطةً، 0.41%، ليغلق عند 12720.58 نقطةً.//انتهى//23:52ت م0179