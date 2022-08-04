اقتصادي / أداءٌ متباينٌ لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/08/04 م واس
نيويورك 6 محرم 1444 هـ الموافق 4 أغسطس 2022 م واس
سَجَّلَتْ مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلقَ مؤشرُ ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 3.23 نقاط بنسبة 0.08% إلى 4151.94 نقطةً, وانخفضَ المؤشر داو جونز الصناعي 85.68 نقطةً بنسبة 0.26% إلى 32726.82 نقطة.
وسَجَّلَ المؤشرُ ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 52.42 نقطةً، 0.41%، ليغلق عند 12720.58 نقطةً.
//انتهى//
23:52ت م
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