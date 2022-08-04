عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
جدة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق / فيدل راموس.
وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين / فيدل راموس، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنتمنى لكم موفور الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه".
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