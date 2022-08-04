جدة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق / فيدل راموس.وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين / فيدل راموس، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنتمنى لكم موفور الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //00:16ت م0001