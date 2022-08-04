جدة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق / فيدل راموس.وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين / فيدل راموس، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأتمنى لكم دوام الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //00:18ت م0002