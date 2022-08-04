القاهرة 7 محرم 1444 هـ الموافق 5 أغسطس 2022 م واستغلَّبَ فريقُ إنبى على مضيفه فريق إيسترن كومباني بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما الليلة الماضية على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع ال 29 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنبي إلى 34 نقطةً في المركز التاسع، فيما تجمَّدَ رصيدُ إيسترن كومباني عند 27 نقطةً في المركز السادس عشر.وفي مباراة أخرى، تعادلَ فريقِ سموحة مع ضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد الإسكندرية ضمن نفس الجولة؛ ليرتفعَ رصيدُ سموحة إلى 41 نقطةً في المركز السادس، كما ارتفعَ رصيدُ سيراميكا كليوباترا إلى 34 نقطةً في المركز العاشر.وفي نفس الجولة، تعادلَ فريقُ المصري مع ضيفه فريق طلائع الجيش سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ ليرتفعَ رصيدُ طلائع الجيش إلى 45 نقطةً في المركز الخامس، كما ارتفعَ رصيدُ المصري إلى 33 نقطةً في المركز الحادي عشر.//انتهى//00:54ت م0007