جدة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسدعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مجددا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير الذي يصادف الخامس من أغسطس 2022 الذكرى الثالثة للإجراءات غير القانونية وأحادية الجانب التي تم اتخاذها في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند بشكل غير قانوني، والتي أعقبتها تدابير إضافية غير قانونية بما في ذلك التغييرات الديموغرافية غير القانونية. ولا يمكن لهذه الأعمال غير القانونية أن تغير الوضع المتنازع عليه لجامو وكشمير أو أن تمس بالحق المشروع لشعب جامو وكشمير في تقرير المصير.وإذ تذكّر الأمانة العامة بقرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية بشأن جامو وكشمير، فإنها تؤكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الشعب الكشميري في نيل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وتدعو إلى احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الكشميري وإلغاء جميع التدابير غير القانونية وأحادية الجانب التي اتخذت في 5 أغسطس 2019 أو بعده .وتجدد الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية من أجل حل نزاع جامو وكشمير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .// انتهى //02:00ت م0010