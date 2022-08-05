بكين 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأطلقت الصين بنجاح أمس الخميس قمرا صناعيا أرضيا لمراقبة الكربون للنظام الإيكولوجي وقمرين صناعيين آخرين من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش -4B ودخلت المدار المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أن القمر الصناعي يستخدم بشكل أساسي لمراقبة الكربون في النظام البيئي الأرضي، ومسح ورصد البيئة والموارد الأرضية، ورصد وتقييم المشاريع البيئية الوطنية الرئيسية.وأوضحت الوكالة أن القمر الصناعي سيقدم الدعم التشغيلي وخدمات البحث في مجالات مثل حماية البيئة، والمسح ورسم الخرائط، والأرصاد الجوية، والزراعة، والحد من الكوارث.// انتهى //03:46ت م0011