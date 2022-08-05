ينبع 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفي للعام 2022 م ، والتي ينفذها قسم التدريب والابتعاث / بنات ( عن بعد ) ويستمر التسجيل فيها إلى نهاية دوام الخميس الموافق 13 محرم 1444هـ عبر نظام المنجز الإلكتروني بينبع.وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع عفاف ساعاتي أن برامج التدريب الصيفي التي ستقام في الفترة من 16 إلى 27 محرم 1444هـ في عدد من المجالات التدريبية، تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية من المعلمات والقيادات التربوية بإدارة تعليم المحافظة بواقع برنامجين تدريبين كحد أقصى لكل موظفة ؛ حرصاً على تحقيق النمو والتطوير المهني، واستثمار فترة الإجازة الصيفية ببرامج نوعية تنعكس ايجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.وأشارت ساعاتي إلى أن البرامج التدريبية تهدف إلى توفير فرص تدريبية مستدامة لشاغلات الوظائف التعليمية، ورفع مستوى الأداء المهني لهن وفق المعايير المهنية لتحسين نواتج تعلم الطلبة، ودعم شاغلات الوظائف التعليمية لاستيفاء متطلبات الترقية من خلال حصولهن على نقاط التطوير المهني، وتقديم برامج تدريبية تخصصية وعامة وفقاً للاحتياج المهني .// انتهى //04:17ت م0014