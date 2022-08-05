المدينة المنورة 7 محرم 1444 هـ الموافق 5 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية واليتمة ووادي الفرع .وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحا.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمنت أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية على محافظات ومراكز الرايس والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل، مشيرا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحا.// انتهى //05:47ت م0015